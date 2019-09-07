В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО

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В преддверии 433-летия со дня основания Самары состоялось знаковое событие: в одном из скверов у площади Куйбышева установили памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу. В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие первые лица региона — губернатор Самарской области, депутат Государственной Думы, глава Самары, Почетные граждане города, а также автор памятника, народный художник СССР, Президент Российской академии художествНапомним, что в годы Великой Отечественной Войны в Куйбышев были эвакуированы крупнейшие промышленные предприятия, дипломатические миссии, деятели искусства и культуры. Вместе с труппой Большого театра в наш город приехал прославленный отечественный композитор Дмитрий Шостакович. Большой театр Союза ССР в эвакуации в Куйбышеве находился почти два года – с октября 1941 года по июль 1943 года. Театр оказал огромное влияние на развитие культуры Самарского края. Именно в Самаре 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение легендарной Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.«Я очень рад, что сегодня, в канун Дня города мы устанавливаем памятник выдающемуся композитору, человеку, который во многом изменил XX век,и не только в музыкальной сфере. В грозные годы Великой Отечественной он вдохновлял нашу страну, народ на победу, — отметил глава региона. — Через своё творчество он вселял уверенность в души сограждан, и я уверен, вносил смятение в стан врага. И то, что Дмитрий Дмитриевич творил здесь, на Самарской земле, в запасной столице, в городе Куйбышеве, дорого и почитаемо».Губернатор поблагодарил всех, кто помогал воплощать идею установки памятника великому композитору- министра культуры РФ, Военно-историческое общество, и конечно, Мастера, который воплотил замысел,- Президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Сам Зураб Константинович отметил, что с радостью откликнулся на предложение самарских властей приложить руку к увековечиванию памяти о Дмитрие Шостаковиче: «Он был чудный, замечательный человек, он любил своё поколение», — отметил автор скульптурной композиции.Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.«Многие художники и скульпторы пытались воплотить образ Шостаковича, и, как правило, они все шли от его внешнего облика: он был невысокого роста, довольно нервный, у него были своеобразные жесты, и вот большинство мастеров, в том числе и хороших мастеров, воплотили именно это. Даже в Москве, на лестнице перед Домом музыки сидит Шостакович сгорбившийся, что-то пишет. А в этом памятнике воплощён не только его облик, но и дух, и гений! Самое лучшее воплощение Шостаковича у вас, в Самаре!», — подчеркнул искусствовед, вице-президент РАХСразу после церемонии открытия памятника на площади Куйбышева стартовал музыкальный фестиваль «Седьмая симфония» с участием солистов Большого тетра России и самарской государственной филармонии. Фестиваль — дань памяти музыкальному гению, «совести эпохи» — Дмитрию Шостаковичу. Кульминацией концерта стало исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии великого автора, передает пресс-служба облправительства.Фото: Екатерина Маркелова