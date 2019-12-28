В Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Культура"

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Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели."Приняты беспрецедентные решения - мы впервые довели до регионов субсидии на три года, то есть они видят свои деньги, они могут планировать. Мы уже заключили все соглашения", - сказала Ярилова.100 автоклубов будут доставлены в регионы к концу года: 98 уже приняты на местах, еще два ожидаются в ближайшие дни.Появилось 300 школ искусств и училищ в 42 регионах оснастили новыми музыкальными инструментами.Субъекты РФ перевыполнили план по строительству, реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Благодаря своевременному поступлению средств регионы перевыполнили план по строительству, реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности. На сегодняшний день завершены работы на 259 объектах - это 24 объекта строительства, 15 реконструированных и 220 капитально отремонтированных учреждений культуры. В изначальном плане фигурировали только 89 объектов, но по итогам года уже более 300 объектов будут введены в эксплуатацию.Особое внимание уделено модельным библиотекам: в 2019 году открыто 134 учреждения, в 54 регионах оборудовано 148 кинозалов.Один из самых высоких показателей — у программы «Волонтеры культуры». К проекту присоединились более 42 тысяч волонтеров — они участвовали в фестивалях, лагерях и других мероприятиях, ориентированных на восстановление исторических объектов и памятников наследия.Фото: ТАСС