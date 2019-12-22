В «Дирижабле» прошел гала-концерт «Культурное сердце России-2019»
22 декабря 2019 19:46
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Общественного проект стартовал в апреле нынешнего года по инициативе творческой молодежи и при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Этот проект был представлен широкой общественности и взят на вооружение в других регионах после презентации этого опыта на одном из заседаний рабочей группы Госсовета по направлению «Культура», которою возглавляет Дмитрий Азаров по поручению Президента России Владимира Путина.
Губернатор отметил, что региональные власти по каждому направлению деятельности советуются с людьми. Такой подход был применен и в организации культурной программы области на этот год. «Мы провели анкетирование и спросили людей – для того, чтобы вовлечь их в орбиту культурной жизни региона. И эту работу мы организовали во всех муниципальных образованиях Самарской области. Замечательные праздники прошли и в сельской местности, и в городах, и в столице нашего региона», – отметил Губернатор.
Впервые жители области сами формировали программу культурных мероприятий на летне-осенний период. Стать участником проекта мог каждый житель губернии, пройдя опрос в интернете или заполнив анкету у волонтеров. Анкетирование проводилось во всех муниципалитетах возле крупных торговых центров, на оживленных перекрестках и пешеходных улицах, в парках и скверах, на центральных площадях, возле зданий администраций и Домов культуры. Людям предлагалось ответить на вопросы о том, как и где им хотелось бы проводить свой досуг, какой формат мероприятий им наиболее интересен, какие мероприятия они хотели бы посетить.
Опросы показали, что граждане хотят сами активно участвовать в формировании культурной программы своих муниципалитетов. По итогам опросов в каждом муниципалитете и были сформированы планы проведения массовых мероприятий. «Я очень рад, что все получилось и проект позволил вовлечь людей в орбиту культурной жизни Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы сделали праздник таким, каким его хотели видеть люди. Я рад тому, что артистам, в том числе начинающим, мы дали возможность открыться, самореализоваться».
Благодаря этому проекту у молодых артистов Самарской области появилась возможность выступать перед широкой публикой, а у зрителей – познакомиться с новыми коллективами. Проект придал дополнительный импульс творческим людям, не только молодежи, но и людям старшего поколения. «Фестиваль открыл новые имена в разных жанрах – это не только молодые певцы, танцоры, актеры, но и люди старшего поколения, которые впервые выступили перед большой аудиторией», – сказал Глава региона.
Кроме того, на открытых площадках выступали и известные артисты, в том числе Государственного Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова, Самарской государственной филармонии и академического театра оперы и балета, театра юного зрителя «СамАрт». Яркими событиями «Культурного сердца России» стали социальный проект «Чудесные выходные Тольятти», праздничное шествие духовых оркестров «По главной улице с оркестром» и фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии», III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действий «Злат венец».
Всего в ходе проекта было проведено 212 праздников во дворах и на улицах городов, участие в которых приняли участие почти 15 тысяч человек. На 69 фестивалях побывало более 150 тысяч зрителей. А 238 мероприятий для детской аудитории собрали 23 тысячи участников.
Гала-концерт стал отражением этого творческого проекта, объединившего самые разнообразные культурные движения. Так, ансамбль народной песни «Диковина» порадовал фольклором в новом, современном формате. Молодежный коллектив PORTERS представил собственные версии джазовых хитов 1940-1950-ых годов. Другие поклонники джаза – музыкальная группа «Великолепная восьмерка» и танцевальный клуб «Винил» объединились в ходе проекта в арт-корпорацию, и на гала-концерте зрители убедились, как здорово смотрится их совместное выступление. Группа «ДиВэй» показала, как по-новому, современно могут звучать старинные гусли. А группа «Тушь» представила собственные песни с элементами рэпа «Рожден на Волне» и «Никогда не будет поздно». Кстати, эта группа, объединившись во флэшмобе со своими многочисленными поклонниками, исполнила свою песню на день города Самары. А ролик с этой песней набрал около ста тысяч просмотров.
Глава региона предложил продолжить проект «Культурное сердце России» уже в следующем году, это активно поддержали зрители и артисты гала-концерта. Дмитрий Азаров также призвал наполнять культурными событиями благоустраиваемые общественные пространства. «Мы заново открываем общественные пространства наших городов и сел. Они должны жить и служить людям, – не только для отдыха, но и для проведения различного плана культурных событий, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы обязаны подумать, чтобы у каждого пространства был свой «культурный код», «фишка».
В завершении вечера Губернатор поблагодарил волонтеров, собиравших мнения граждан, зрителей – за интерес и поддержку, а также – артистов – за их яркие выступления. «Проект «Культурное сердце России» совершенно точно даст новый импульс развитию культурной жизни региона в следующем году, это привлечет к занятиям творчеством еще больше людей, которые чувствуют Самарскую область и Россию в своем сердце», – уверен Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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