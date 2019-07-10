Сегодня в "СамАрте" премьера спектакля "Горе от ума" на новой сцене театра

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II этап реконструкции театра был завершен в сентябре 2018 году. Новый зал на 400 мест многофункциональный - зрительские места партера и амфитеатра могут складываться, освобождая новые сценические площадки.Теперь в театре в один день могут проходить сразу 3 спектакля.В фойе новой сцены тоже планируют проводить мероприятия: встречи актёров со школьниками и студентами, а также небольшие представления.На больших экранах в фойе демонстрируются фрагменты спектаклей театра, видеосюжеты о творческом коллективе.В премьерной постановке использованы все новые технические возможности сцены.Раньше элементы декораций поднимались вручную - с помощью канатов, тяжелое оформление не использовалось. Теперь все автоматизировано, что позволяет режиссеру и сценографу воплотить самые смелые замыслы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.