Самарский театр оперы и балета продолжает традиции бесплатных концертов под открытым небом

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24 августа в 18:00 у главного входа в Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) состоится открытый концерт Open Opera - выступление солистов оперной труппы в сопровождении симфонического оркестра театра.Режиссер Марина Шапкина и заслуженный артист России дирижер Борис Бенкогенов подготовили для самарских меломанов яркую летнюю программу сномерами из опер Бизе, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова и оперетт Кальмана, Штрауса, Легара.Среди исполнителей такие звезды самарской труппы, как Татьяна Гайворонская и Андрей Антонов, полюбившиеся публике молодые солисты Анна Костенко, София Ерзнкян, Анастасия Вечеркина, Владимир Боровиков, Степан Волков, Александр Урманов. Специальный гость – солист оперного театра города Кёльн (Германия) Антон Кузенок.Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.Фото: prosvetcult.ru