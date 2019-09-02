Самарский академический театр оперы и балета начинает 89-й театральный сезон

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В преддверии открытия нового сезона состоялся сбор труппы Самарского академического театра оперы и балета. С началом 89-й сезона коллектив поздравил и.о. руководителя министерства культуры Самарской области: «Новый сезон обещает быть интересным и насыщенным — премьеры, фестивали, гастроли… Этот творческий год, я уверен, вызовет большой интерес у гостей и жителей города, у любителей оперного и балетного искусства».На сборе труппы коллективу представили новых сотрудников театра: главный хормейстер(Санкт-Петербург), дирижер-ассистент, заведующий оркестром, инспекторы оркестра. Была озвучена и еще одна новость: главный балетмейстерпринял приглашение к сотрудничеству от Академии танца Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) и будет совмещать работу в Академии и в САТОБ.«Я здесь, я руковожу художественной политикой театра. Приятно, что за время моей работы – третий год — количество балетных премьер увеличивается. Это хорошо для артистов, это хорошо для зрителей. Приятно, когда театр живет полноценной плодотворной жизнью», — прокомментировал Юрий Бурлака.театр приглашает на первую премьеру этого сезона — опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», которая была написана ровно 100 лет назад, но на самарской сцене ставится впервые. Премьерные спектакли пройдут 13 и 14 сентября.состоятся гастроли на сцене театра «Геликон-опера» (Москва) в рамках фестиваля «Видеть музыку» с оперой Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» (премьера прошлого сезона). Фестиваль организован Ассоциацией музыкальных театров. В нем нет ни призов, ни соревнования: это смотр спектаклей, которые региональные театры сами считают нужным продемонстрировать в столице. Самарский оперный участвует в фестивале уже второй год подряд.пройдет XIX фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Планета Аллы Шелест», включающий семь балетных вечеров. Фестиваль дважды юбилейный — 25 лет основания и 100 лет со дня рождения великой балерины, давшей ему свое имя. Мероприятие было основано еще при жизни Аллы Шелест в 1994 году по инициативе заслуженного работника культуры РСФСР Светланы Петровны Хумарьян. Второй год подряд художественное руководство фестивалем осуществляет главный балетмейстер театра Юрий Бурлака.фестиваль откроется премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». Балет выбран для открытия юбилейного фестиваля, поскольку партия Заремы в нем была одной из самых знаковых ролей, исполненных Аллой Шелест. Балетмейстер-постановщик – прима-балерина Мариинского театра, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Дарья Павленко – наследница непрерывной хореографической традиции исполнения этого балета.— балет «Баядерка» с участием Оксаны Скорик и Евгения Иванченко (Мариинский театр). 23 октября — балет «Шопениана» и дивертисмент с участием Оксаны Скорик и Евгения Иванченко (Мариинский театр), Елизаветы Кокоревой и Дениса Захарова (Большой театр России).— балет «Жизель» с участием Ольги Смирновой и Семена Чудина (Большой театр России).— балет «Лебединое озеро» с участием Дениса Родькина (Большой театр России) и Ксении Шевцовой (Московский Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко).– грандиозный завершающий концерт «Шелест-гала» с участием солистов Большого театра России Ольги Смирновой, Семена Чудина, Дениса Родькина, Элеоноры Севенард, а также ведущих солистов самарской балетной труппы.Театр также готовится к гастролям на сцене Мариинского театра с балетом-притчей «Три маски короля» — премьерой прошлого сезона. Как и премьера спектакля, гастроли — совместный проект самарского театра и театра КИЛИЗЭ (Санкт-Петербург) при поддержке фонда ТЕ-АРТ.«Премьера «Трех масок короля» стала успешным проектом. Так считает и Валерий Абисалович Гергиев, который нашел две даты — 22 и 23 ноября для показа спектакля на новой сцене Мариинского театра», — рассказал главный дирижер театра Евгений Хохлов.Сотрудничество с постановочной командой «Трех масок короля» продолжится и в 2020 году: в феврале-марте состоится премьера нового балета Юрия Смекалова на музыку Михаила Крылова. Рабочее название — «Возвращение к жизни».2019 года любителям классической хореографии будет представлена премьера сюиты из балета «Наяда и рыбак».запланирована премьера оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад», которой откроется традиционный весенний фестиваль оперного искусства.Завершится 89-й сезон премьерой триптиха одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера – первого советского балетмейстера, приглашенного ставить спектакли в Парижской опере: «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, «Болеро» на музыку Мориса Равеля, «Вариации» на музыку Жоржа БизеВ завершение Сергей Филиппов вручил представителям коллектива Благодарственные письма и почетные грамоты министерства культуры.