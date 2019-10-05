С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки имени Дмитрия Шостаковича

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С 6 по 11 октября в Самаре пройдет Фестиваль русской музыки им. Дмитрия Шостаковича. Уже в воскресенье 6 октября на сцене Самарской государственной филармонии пройдёт концерт с участием солистов ведущих театров страны: Большого и Мариинского театров, «Новая Опера» и «Геликон», а также солистов Самарского театра оперы и балета и симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста РФ Михаила Щербакова. Фестиваль проводится при поддержке Администрации городского округа Самара, ФГБУ "Центр поддержки молодежных творческих инициатив (РОСКУЛЬТЦЕНТР)", Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой". Художественный руководитель Фестиваля - солист Большого театра Валерий Макаров.Этот фестиваль - значимое событие для Самары, история нашего города неразрывно связана с именем величайшего композитора Дмитрия Шостаковича и событиями Великой Отечественной Войны.5 марта 1942 года именно в Куйбышеве - Запасной столице СССР в исполнении оркестра Большого театра состоялось первое исполнение легендарной Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.Самара бережно хранит память о композиторе, который в годы ВОВ жил в эвакуации в нашем городе. 7 сентября 2019 года в Самаре открыт памятник Шостаковичу работы знаменитого российского скульптора Зураба Церетели, который установлен в сквере на площади им. В.В. Куйбышева.В рамках Фестиваля русской музыки им. Дмитрия Шостаковича 7 октября в Самарской государственной филармонии состоится концерт студентов ведущих музыкальных учебных заведений России - выпускников школ искусств Самары. В программе принимают участие победители и призеры международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, представляющих нашу страну на творческих состязаниях самого высокого уровня.С 7 по 10 октября в Публичной библиотеке на ул. Куйбышева, д. 95 пройдут лектории "Говорим о Шостаковиче". Стоит отметить, что 10 октября в 12:00 Борис Мукосей, музыковед, заведующий Архивом нотной библиотеки Большого театра России расскажет о первых исполнениях "Ленинградской" симфонии в Куйбышеве и Москве на основе рукописных нот (партитуры и голосов), передает пресс-служба горадминистрации.