Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-классы для одарённых подростков из Самарской области

79

Творческий подарок для школьников Самарской области подготовил фонд «Живая классика» совместно с многолетним партнёром проекта Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Mail.ru Group и социальной сети ВКонтакте.

Самый масштабный литературный конкурс в России отмечает своё 10-летие. Организаторы приготовили для участников-чтецов множество сюрпризов. И один из них – бесплатный мастер-класс от педагогов ведущего театрального вуза страны.

Лучшие специалисты в области актерского мастерства, техники речи и режиссуры проведут с подростками в каждом регионе уникальные онлайн-занятия. Мэтры сцены научат юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займутся с ними отработкой дикции и движений.

Премьера мастер-класса по актерскому и чтецкому мастерству от лучших театральных педагогов страны состоится 28 ноября в 15:00 по московскому времени в группе фонда «Живая классика» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/young_readers

Все знания школьники смогут использовать при подготовке к Х юбилейному сезону Всероссийского конкурса «Живая классика». Также полученный опыт пригодится старшеклассникам и при поступлении в театральный вуз.

За десять лет участниками «Живой классики» стали более 10 миллионов школьников со всех регионов России. Приём заявок на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» уже стартовал. Стать участником самого масштабного литературного проекта страны – просто: нужно зарегистрироваться на www.youngreaders.ru и сообщить своему учителю литературы и русского языка об этом. Педагог подскажет об этапе конкурса в твоей школе!

Все финалисты проекта получат путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал впервые пройдёт Санкт-Петербурге.

Конкурс проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», Театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ.

12+