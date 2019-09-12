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Новости /  Общество /  Культура  

Денис Бокурадзе представил эскизы проекта нового здания театра"Грань" в Новокуйбышевске

12 сентября 2019 19:34
113
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.
Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе на недавней встрече со зрителями в историческом парке "Россия - моя история" представил эскизы проекта нового здания театра, передает Волга Ньюс.

Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.

Конкурс по выбору проектировщика театрального здания выиграл Самарский государственный технический университет. Главным инженером проекта назначен Вячеслав Романчиков. Внутреннее планировочное решение разрабатывает архитектор-дизайнер Сергей Куцевалов, активно сотрудничающий с московскими театрами.


Фото: предоставлено театром "Грань"/Волга Ньюс 
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