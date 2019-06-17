Четыре балетных спектакля Самарского театра оперы и балета увидят в Москве в июле

145

Когда в афише столичных театров наступает летнее межсезонье, на культурной карте столицы стартует уникальный балетный марафон — «Летние балетные сезоны». В этом году они пройдут в 19-й раз. Гастроли российских и зарубежных трупп классического балета примет на своей сцене Российский академический молодежный театр, который находится в самом центре столицы, на Театральной площади, по соседству с Большим театром России.По традиции «Летние балетные сезоны» открываются спектаклем «Лебединое озеро». В этом году это будет постановка Самарского академического театра оперы и балета, премьера которой состоялась в начале этого сезона, 15 сентября 2018 года. Новую редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Спектакль пройдет на сцене РАМТ дважды – 1я.будет представлен балет «Щелкунчик».– «Спящая красавица».будет показана «Эсмеральда» – спектакль, вошедший в десятку лучших балетов сезона 2017/18 по мнению экспертного совета «Золотой Маски».За пультом в спектаклях главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Эсмеральда») и Алексей Ньяга («Щелкунчик»), передает пресс-служба театра.