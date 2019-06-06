В парке им. Ю.А. Гагарина в Самаре пройдет концерт «Рок в защиту животных»
6 июня 2019 11:24
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8 июня 2019 года с 15.00 до 20.00 в парке им. Ю.А. Гагарина состоится некоммерческое благотворительное мероприятие - концерт в рамках Всероссийского фестиваля «Рок в защиту животных». Его проведение поддержали Общественная палата Самарской области, Администрация г. о. Самара.
Как сообщает самарский оргкомитет данного фестиваля, его география насчитывает более 70 городов, в том числе за пределами России. Фестиваль направлен на популяризацию ответственного и гуманного обращения с животными, идей стерилизации домашних животных, а также поддержку приютов для бездомных собак и кошек.
На фестивале выступят самарские и тольяттинские рок-группы среди которых «Atma», «B&W», «Третье измерение», «Слон», «VinnyGreat», «Смена сюжета» и «Kreek City» со специальным гостем Ленни Юнг. Кроме выступления музыкальных коллективов, программа мероприятия предполагает привлечение экспертов – ветеринаров, психологов, представителей приютов для животных, сообщает горадминистрация.
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