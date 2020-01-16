В художественном музее откроется выставка «Сон в зимнюю ночь» самарского художника Жени Бабушкина

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16 января 2020 года в 18:00 в Самарском областном художественном музее (г. Самара, ул. Куйбышева, 92) откроется выставка «Сон в зимнюю ночь» самарского художника Жени Бабушкина, которое состоится в галерее «Коллекционер».В экспозиции представлено больше 50 графических работ художника. Скандинавская мифология представлена ее главными героями Одином, Тором, Уллем, Скади, Видаром и др. Каждый персонаж изображен в окружении орнаментальной вязи с характеризующими его атрибутами. Это бог войны Один с воронами на плече и волками у трона, Хеймдалль с золотым рогом. Большая серия посвящена славянской мифологии с разветвленным пантеоном богов от Перуна, Даждьбога, Макоши до водяных и домовых.Большая часть работ на выставке – это произведения из собственной «мифологии Жени Бабушкина». Это Нонна Райская, Виолетта, Женечка, которые являются главными героями его литературных произведений.Выставка будет открыта с 16 января до 16 февраля 2020 г.