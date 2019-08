В Самарском литературном музее пройдет традиционный Яблочный день

58

Сегодня, 31 августа во дворе Самарского литературного музея состоится ежегодный семейный праздник «Яблочный день». С 16:00 до 18:00 детей и взрослых ждутдетская архитектурная школа «Проектиус Kids» с воркшопом «Тысяча яблок» для создания яблочной инсталляциилингвистический клуб «Я-Полиглот» и развлекательная площадка на английском языкестудия Natural cosmetic by Anabel с мастер-классом по мыловарению«Леруа Мерлен» с творческой семейной площадкоймастерская декора «MILA DÉCOR» и мастер-класс по декупажу для взрослыхстудия «Мастерская 99» с креативным воркшопом для детей и взрослыхJuice For You с фрешами, лимонадом и мороженымРодители самых маленький смогут пообщаться с педагогами детско-родительского центра«Обережка», пока дети участвуют в подвижных играх, пишет sobaka.ru 6+Фото: pixabay.com