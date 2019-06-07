В Самаре прошел Пушкинский бал
7 июня 2019 09:40
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6 июня Самарская областная универсальная научная библиотека стала участником Всероссийской акции «Литературная ночь – 2019», посвященной 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В этот день посетителей ожидала серия мероприятий, которые познакомят самарцев с биографией и творчеством русского поэта, прозаика и драматурга первой трети XIX в., а также с эпохой, в которую ему довелось жить и писать. Мероприятия прошли в рамках проекта «Культурное сердце России».
Для гостей подготовили книжно-иллюстративную выставку «Вокруг Пушкина». В коллекцию входят довольно редкие книги и журналы 1920-1930-х годов, а также подлинные афиши театров нашего города 1960-1970-х годов к постановкам по произведениям А.С. Пушкина.
Для гостей был прочитан ряд лекций по Пушкину и пушкинской эпохе, а также состоялся – Пушкинский диктант, прекрасная возможность проверить свои знания творчества «солнца русской поэзии». Гостям также был представлен театральный перформанс от Института восточной культуры «Думы цветка и мечты бабочки» на тему Пушкина и его творчества в Японии.
Затем началось главное событие вечера – Пушкинский бал, который организовали Межрегиональное бальное движение «Империя» и его руководитель Сергей Болдырев. Гостей всех возрастов в нарядных костюмах пригласили совершить танцевальное путешествие по эпохам – от Пушкина до наших дней. Помимо танцев гостей ждали концертные номера.
Фото: Дильдина Светлана.
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