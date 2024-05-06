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Шостакович Опера Балет в Самаре готовится к премьере оперы "Сказки Гофмана"

6 мая 2024 19:45
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Шостакович Опера Балет в Самаре готовится к премьере оперы "Сказки Гофмана"

28 и 29 июня Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича завершит 93-й театральный сезон премьерой оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха. Постановка приурочена к 140-летию первого исполнения оперы в России.

В качестве режиссера-постановщика, художника-постановщика и художника по костюмам выступит Иван Складчиков. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – Евгений Хохлов, художник по свету – Ирина Вторникова, балетмейстер-постановщик – Ирина Филиппова.

Либретто Жюля Барбье по одноименной пьесе Мишеля Карре и Жюля Барбье по мотивам произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Жак Оффенбах (1819-1880) получил известность как «отец венской оперетты», но прощальным и главным его сочинением стала грандиозная опера «Сказки Гофмана». Она осталась неоконченной, однако именно это свойство парадоксальным образом способствовало ее популярности.

Либретто «Сказок…» основано на трех рассказах Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который в жизни был и композитором, и юристом, и писателем, и поэтом, а в опере стал главным героем своих же произведений.

Действие разворачивается в нюрнбергской таверне. В разгар дружеского застолья Гофман, влюбленный в примадонну Стеллу, во хмельном чаду раскрывает душу перед собутыльниками и рассказывает три романтических истории, в которых реальность причудливо переплетается с вымыслом. Их героини — бездушная кукла Олимпия, смертельно больная певица Антония и коварная куртизанка Джульетта. Каждое приключение завершается драматической катастрофой: на пути к счастью неизменно встает, меняя свой облик, загадочный советник Линдорф…

«Сказки Гофмана» – опера со сложной историей написания и постановок. Это одно из самых музыкально приятных произведений у Оффенбаха, и, в тоже время, очень сложное вокальное произведение.  Первая опера в моей жизни, которую я когда-либо хотел поставить. Это большой объемный спектакль, который мы начинаем во Франции примерно в середине 1790-х годов, показываем Гофмана в его молодости, затем перемещаемся в конец 18 века в Венецию, а потом «прыгаем» в ранний ампир. Вот эти три стиля и преобладают в спектакле», – рассказал Иван Складчиков.

В истории Самарского (Куйбышевского) академического театра оперы и балета было несколько попыток поставить «Сказки Гофмана», но все они по тем или иным причинам так и не были реализованы, поэтому нынешняя постановка станет первой в истории Самары.

фото – Александр Крылов

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