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Возможности без границ. «Абилимпикс» стартует в Самаре

6 мая 2024 20:51
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Возможности без границ. «Абилимпикс» стартует в Самаре

6 мая в Центре профессионального образования Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная старту регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Об инклюзивном образовании в регионе, о том, как расширить возможности ребят с ограниченными возможностями за счет вовлечения их в социальную деятельность, в том числе в творческие и образовательные инициативы, рассказала руководитель управления профессионального образования и науки минобрнауки Самарской области Кристина Кузьмина.

«Движению «Абилимпикс» в России в этом году исполняется 10 лет. Наш регион был участником самого первого Национального чемпионата. Это не просто конкурс профессионального мастерства. Участники чемпионата выполняют сложнейшие задания, показывают свои навыки, получают возможность социализироваться, найти профессию и трудоустроиться. Сегодня мы видим, что количество молодых людей с инвалидностью, готовых продолжить обучение в колледжах и техникумах, растет, мы видим их нацеленность на будущее трудоустройство и профессиональную самореализацию», – отметила Кристина Кузьмина.

Ежегодно перечень компетенций регионального чемпионата обновляется с учётом интересов конкурсантов и потребностей региона. В этом году в чемпионат Самарской области включены новые направления: «Информационная безопасность», «Жестовое искусство», «Гончарное дело» и «Копирайтинг». Всего в чемпионате заявлено 48 компетенций, в которых будут состязаться конкурсанты в трёх возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты.

«Чемпионат стартовал с компетенции «Жестовое искусство», по остальным 47 компетенциям состязания пройдут с 15 по 17 мая на 24 площадках образовательных организаций Самарской области. Участниками чемпионата станут 516 конкурсантов. Они продемонстрируют свое мастерство по самым разным направлениям: образование, медицина, информационные и промышленные технологии, сервис и услуги», – рассказала директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.

В числе нововведений 2024 года – проведение двух фестивалей в рамках чемпионата «Абилимпикс». Для людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития организуют «Фестиваль возможностей». «Фестиваль знакомства с профессиями» предназначен для детей с инвалидностью и ОВЗ, которые сейчас ходят в детский сад или учатся в начальной школе.

Решать вопросы интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечения им равных условий в получении образования и профессии можно только вместе. Поэтому ЦПО Самарской области и региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» подписали соглашение о сотрудничестве.

«У нас много точек соприкосновения и перспектив для сотрудничества. Например, мы реализуем направление «Созидательный труд», где ребята знакомятся с профессиями, организуем для них экскурсии и встречи со специалистами. С «Абилимпикс» мы можем расширить это направление, работать вместе и получить качественное развитие в вопросах профориентирования и вовлечения ребят в интересные и нужные профессии. Это очень важно для ребят, для их будущего и для той отрасли, специалистами которой они станут», – подчеркнула заместитель Председателя Совета регионального отделения «Движение первых» Самарской области Олеся Мокеева.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. Ежегодно отличившимся участникам и их наставникам выплачивается премия Губернатора Самарской области. Победители и призеры Национального чемпионата награждаются также сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Фото предоставлены Центром профессионального образования Самарской области

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