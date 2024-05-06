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В рамках реконструкции улицы XXII Партсъезда на участке в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой укладывают асфальт

6 мая 2024 19:14
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в рамках реконструкции улицы XXII Партсъезда на участке в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой укладывают асфальт

В Самаре продолжаются масштабные работы в рамках реконструкции улицы XXII Партсъезда. Напомним, что проект реализуется по государственной программе Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» и по муниципальной программе г. о. Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы. Подчеркнем, что новая дорога станет еще одним связующим звеном между основными магистралями – Московским шоссе и улицей Ново-Садовой, относящимися к опорным объектам улично-дорожной сети, а также улицей Солнечной. Таким образом, перекресток улиц XXII Партсъезда и Ново-Садовой обретет дополнительное значение для организации транспортного сообщения. Реконструкция улицы XXII Партсъезда связана с мероприятиями по повышению эффективности разгрузки трафика, и вместе с эстакадой на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии (двухуровневая автомобильная развязка была открыта в октябре 2022 года) позволит транспортному узлу стать максимально удобным.

Так, на нижнем участке (в границах улиц Солнечной и Ново-Садовой), где задачи выполняются в рамках второго этапа реконструкции, произвели вынос водопроводных сетей – выполнена укладка 3-х водоводов. Также завершены работы на линии хозфекальной канализации. Кроме того, подрядчик заново устроил ливневую канализацию, заглубив ее на проектные отметки, сделав коммуникации современными. Переустроена и кабельная канализация, где располагаются порядка 60 кабелей связи. Уже подготовлены и гильзы для укладки сетей электроснабжения, освещения, а также для запитки светофорного узла. На перекрестках завершено переустройство 2-х силовых кабелей глубокого залегания, которые теперь обеспечены защитным оснащением.

«Участок сложный, насыщен инженерными сетями. Мы занимались не ремонтом, а именно переустройством данных коммуникаций. Многие работы производятся вручную, чтобы не повредить то, что уже сделано и функционирует, чтобы не оставить абонентов без воды, связи, электричества, – отметил Тимофей Глухов, начальник участка подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век». – Котлованы мы засыпали. Утрамбовали. Существовавшую ранее проезжую часть расширили – будет 4 полноценных полосы для движения транспорта, по 3,25 метра каждая. Сделали «корыто» под устройство дорожной одежды. Уложили все слои песка и щебня».

Больше недели назад рабочие устроили верхний слой основания дороги, применив горячую асфальтобетонную смесь А32ОТ. И только после контроля качества (получения положительных лабораторных результатов) в конце минувшей недели приступили к укладке следующего слоя – нижнего слоя покрытия. Для этих целей выбрана асфальтобетонная смесь А32НТ. На участке сосредоточили порядка 40 сотрудников подрядной организации, спецтехнику – асфальтоукладчик, комплекс катков для работ в соответствии с технологической картой (для достижения необходимых параметров уплотнения и т. д.), а также другие вспомогательные машины.  

После завершения этого этапа работ перейдут к устройству верхнего слоя покрытия проезжей части – работы будут выполнены с использованием высокопрочного асфальтобетона, характеризующегося долговечностью и способностью выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. 

Для повышения безопасности дорожного движения встречные потоки транспорта будут разграничены разделительной полосой. Ее уже обустраивают – устанавливают бортовой камень, а впоследствии на разделительной полосе уложат плиточное покрытие.

Отметим также, что в районе перекрестка с улицей Ново-Садовой для остановки общественного транспорта сделают удобный остановочный «карман».

С запланированным комплексом работ на участке второго этапа реконструкции подрядчик планирует справиться в третьей декаде мая.

Тем временем на верхнем участке (от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе), который реконструируют в рамках первого этапа, работы ведутся не менее активно. Там переустраивают линии водоснабжения. В частности, готовят к запуску трубопровод диаметром 800 мм и протяженностью почти полкилометра. Помимо этого, переустроили трубу диаметром 1 000 мм и 6 участков водовода диаметром от 100 мм до 300 мм. Вместе с тем переложили 2 ветки хозфекальной канализации. Заканчиваются работы на основном коллекторе системы ливневой канализации – его диаметр составляет 1 000 мм, протяженность – около 600 м.

«В период таких масштабных работ без сложностей, конечно, не обходится. В основном они связаны с выносом сетей. Выявляются неучтенные сети, по которым необходимо принятие тех или иных решений. В том числе это коммуникации, которые ранее принадлежали заводам, которых уже нет. Также возникают вопросы по сетям, на которых в прежние времена перекладки велись для предотвращения аварийной ситуации. Поэтому в ходе текущей деятельности порой возникает необходимость «заходить» на повторную экспертизу, а на это требуется дополнительное время», – рассказал Александр Галко, заместитель руководителя Управления капитального строительства Департамента градостроительства г. о. Самара. 

Параллельно на автодороге, включенной в первый этап реконструкции, начато устройство «корыта» под дорожную одежду.

«Сейчас в работе пока небольшие участки. Еще не закончено переустройство сетей. Только предстоит приступить к переустройству газопровода и демонтажу существующей теплотрассы. На ряде участков собрана «времянка» для подачи горячей воды в дома, выполнена переврезка для обеспечения потребителей ресурсом по временной схеме, – пояснил Тимофей Глухов. – Прокладываем участок теплосети, который существующую теплотрассу не затрагивает. В дальнейшем планируем осуществить переврезку, а старую теплотрассу демонтировать. Переустройство теплотрасс, водопроводных линий, фекальной и ливневой канализации, перекладка порядка 9 силовых линий кабельных сетей – со всем этим нужно справиться, чтобы затем, как и на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Солнечной, заняться вертикальной планировкой и устройством дорожной одежды».

Основные работы на объектовых участках подрядчик рассчитывает завершить до конца ноября.

«Все участки улицы XXII Партсъезда, на которых сейчас осуществляется реконструкция, планируем вводить в эксплуатацию 31 января 2025 года. Отставаний от графика нет», – добавил Александр Галко.

Объект находится на постоянном контроле со стороны Администрации Самары и профильного департамента, который выступает заказчиком работ.

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