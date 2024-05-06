Выполнение нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области ведется с опережением

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В понедельник, 6 мая 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела оперативное совещание с участием руководителей и представителей министерств и ведомств, а также глав муниципальных образований региона.



Оперативное совещание традиционно началось с доклада об обстановке на территории Самарской области, который представил врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он сообщил, что за прошедшую неделю на территории региона освободились от воды три низководных моста, 135 жилых дома и 656 приусадебных участков. На сегодняшний день остаются подтопленными четыре приусадебных участка в муниципальном районе Кинельский. Произошло два лесных пожара на общей площади менее гектара, а также 68 пожаров в результате неконтролируемого пала сухой травы, все были своевременно ликвидированы.



Одним из вопросов повестки совещания стала реализация национального проекта «Производительность труда». В состав нацпроекта входят два региональных проекта: «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

В 2023 году в рамках нацпроекта было установлено 15 показателей, которые по итогам года были выполнены, что позволило Самарской области войти в ТОП-7 регионов-лидеров.



В этом году в рамках нацпроекта установлено 14 показателей, 11 из которых выполнены досрочно. В числе основных - количество вовлеченных предприятий, которые благодаря участию в национальном проекте получают адресную поддержку.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин сообщил, что к началу мая 2024 года участниками нацпроекта стали уже 178 региональных предприятий, что на 5% выше годового плана. Хорошие показатели у региона и по количеству сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда. Соответствующее обучение прошли уже 2848 человек (107,4% от планового значения на 2024 год).



Большинство предприятий-участников относятся к отрасли обрабатывающей промышленности (65%), активно участвуют в нацпроекте и предприятия сельскохозяйственной отрасли (13%). С марта текущего года присоединиться к нацпроекту получили возможность предприятия, работающие в сфере туризма, при выручке свыше 180 млн. рублей. С 2025 года планируется участие в нацпроекте ресурсоснабжающих организаций.



Напомним критерии, которым необходимо соответствовать предприятию-участнику национального проекта «Производительность труда». Во-первых, это выручка от 400 млн. рублей в год. Во-вторых, принадлежность к приоритетным отраслям, среди которых обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт и логистика, строительство, туризм.



Наталья Катина обратила внимание руководителей министерств на значимость этого национального проекта: «В настоящее время недостаток трудовых ресурсов испытывают многие отрасли экономики. Поэтому Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручения по дальнейшему развитию национального проекта «Производительность труда», Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым также поставлена задача сделать особый акцент на этом направлении: рост производительности труда на предприятиях способствует созданию благоприятной социально-экономической обстановки в регионе и улучшению условий жизни граждан». В начале года

Минэкономразвития РФ подготовило предложения по продлению национального проекта «Производительность труда». Наталья Катина призвала глав министерств продумать мероприятия для формирования региональной составляющей нацпроекта.