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Во дворе в центре Самары асфальт ушел под землю

6 мая 2024 20:09
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во дворе в центре Самары асфальт ушел под землю

Жители Октябрьского района Самары озаботились состоянием дороги во дворе дома на Ялтинской. Здесь на проезжей части образовалась яма.

По словам горожан, провал появился еще в конце апреля 2024 года. И практически сразу его оградили для безопасности.

Судя по всему, сначала убрали канализационный люк.

За несколько дней провал только увеличился. Но, судя по фото от самарцев, это связано с активностью коммунальных служб.

Редакция 63.RU обратилась в «РКС-Самара» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Яма, которую огородили щитами — это вскрытие «СКС». Здесь шли ремонтные работы на водопроводе. Утечку устранили, и яму закроют в ближайшее время. Просьба к местным жителям — не подходить близко. Это опасно, — заявили в ресурсоснабжающей организации.

Источник: читатель 63.RU

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