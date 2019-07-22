Самарский театр юного зрителя «СамАрт» отправляется на гастроли в Японию

96

27 и 28 июля Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет спектакли «Маугли» в Японии. Постановка Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова «Маугли» примет участие в XVI Международном театральном фестивале для детей и молодежи «Ricca Ricca Festa».Форум пройдет с 21 по 28 июля. Свои постановки для детей в Страну восходящего солнца привезут театры из Бельгии, Польши, Франции, Литвы, Чили, Испании, Италии и Шотландии.Театр «СамАрт» покажет свой спектакль «Маугли» в Национальном театре Окинава в городе Наха. Это первые гастроли самартовской постановки по произведению Р. Киплинга, но уже шестой визит в Японию труппы: с 1993 года на Окинаве ТЮЗ представлял спектакли «Цыганы», «День рождения Кота Леопольда», «Счастливый Ганс», «Азбука Льва Толстого» и неоднократно «Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси».В сентябре «СамАрт» сыграет «Маугли» в Самаре в рамках XIV Всероссийского фестиваля-лаборатории театров для детей и молодежи «Золотая репка».24 июля труппа театра «СамАрт» отправляется на гастроли двумя группами.В 8:50 у здания Самарского театра юного зрителя «СамАрт» (ул. Л. Толстого, 109) - сбор труппы, в 9:20 - отъезд в аэропорт. Вторая группа, в составе которой режиссеры спектакля Татьяна Наумова и Павел Самохвалов, направится в аэропорт в 13:00.