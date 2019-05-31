Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детский праздник на площади Куйбышева
31 мая 2019 13:40
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1 июня в 11:00 Самарский театр оперы и балета приглашает юных зрителей и их родителей на праздник, посвященный Международному дню защиты детей, который пройдет на площади Куйбышева перед зданием театра.
Гостей ждут увлекательные конкурсы, аттракционы, волшебные преображения, веселые сказочные герои.
На крыльце театра будет представлена музыкальная детская программа.
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