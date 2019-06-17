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С 29 июня по 5 июля Самарская область встретит гостей – участников студий творческого развития «Оперение» из 9 городов России. Их ждут море позитива, творчества и ярких эмоций - всё это подарит IX Всероссийский фестиваль студий творческого развития «Оперение - 2019». Столь грандиозное событие впервые будет проходить в нашем регионе. Причём на территории сразу двух городов - Самары и Тольятти. Гвоздём фестивальной программы станет показ благотворительного спектакля «Поколение Маугли».Проект проведения фестиваля поддержан творческим лидером и наставником студий творческого развития «Оперение» - народным артистом России, кинорежиссером Константином Хабенским, а также лично губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, министерством культуры Самарской области. Глава региона станет почётным гостем церемонии открытия фестиваля «Оперение - 2019» 29 июня в Самаре. Организатором IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития «Оперение - 2019» выступает БФ «Небезразлично» при поддержке региональных властей и бизнеса.С 29 июня по 5 июля студийцы (именно так называют тех, кто занимается в студиях творческого развития «Оперение») будут обмениваться опытом, творческими задумками. Реализовать самые яркие фантазии и креативные идеи им помогут педагоги и VIP-гости - известные российские актёры и режиссёры. Своё согласие посетить фестиваль и встретиться с ребятами уже дали советская и российская актриса, теле- и радиоведущая, преподаватель Яна Поплавская, актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, основатель Школы профессионального актёрского тренинга Александр Дзюба, актёр театра и кино, клоун, художник, поэт, композитор, актёр «Снежного шоу» Вячеслава Полунина Андрей Климак, российский режиссёр и актёр, преподаватель сценического движения в Театральном училище имени Б.Щукина Рушан Иксанов. На открытии фестиваля, которое состоится в 29 июня в МТЛ «АРЕНА» (г.Самара), выступит победительница телевизионного шоу «Ты супер!», в недавнем прошлом участница тольяттинской Студии творческого развития «Оперение» Диана Анкудинова.Фестиваль «Оперение - 2019» обещает стать одним из наиболее заметных событий культурной жизни не только Самарской области, но и всей России. Напомним, 2019 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным - Годом театра. И это ещё больше привлекает внимание к любым событиям, связанными с миром современного театра.В этом году гостями волжской земли станут студийцы из 9 российских городов: Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тольятти, Сочи, Иваново. Всего более 320 ребят приедут к нам, чтобы погрузиться в мир искусства.Открытие фестиваля и показы спектаклей для зрителей всех возрастов будут проходить на театральных площадках Самары (МТЛ «АРЕНА», КРЦ «ЗВЕЗДА») и Тольятти (ДК «Тольяттиазот»).