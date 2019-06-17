Самарская область встретит гостей – участников студий творческого развития «Оперение»
17 июня 2019 09:27
134
С 29 июня по 5 июля Самарская область встретит гостей – участников студий творческого развития «Оперение» из 9 городов России. Их ждут море позитива, творчества и ярких эмоций - всё это подарит IX Всероссийский фестиваль студий творческого развития «Оперение - 2019». Столь грандиозное событие впервые будет проходить в нашем регионе. Причём на территории сразу двух городов - Самары и Тольятти. Гвоздём фестивальной программы станет показ благотворительного спектакля «Поколение Маугли».
Проект проведения фестиваля поддержан творческим лидером и наставником студий творческого развития «Оперение» - народным артистом России, кинорежиссером Константином Хабенским, а также лично губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, министерством культуры Самарской области. Глава региона станет почётным гостем церемонии открытия фестиваля «Оперение - 2019» 29 июня в Самаре. Организатором IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития «Оперение - 2019» выступает БФ «Небезразлично» при поддержке региональных властей и бизнеса.
С 29 июня по 5 июля студийцы (именно так называют тех, кто занимается в студиях творческого развития «Оперение») будут обмениваться опытом, творческими задумками. Реализовать самые яркие фантазии и креативные идеи им помогут педагоги и VIP-гости - известные российские актёры и режиссёры. Своё согласие посетить фестиваль и встретиться с ребятами уже дали советская и российская актриса, теле- и радиоведущая, преподаватель Яна Поплавская, актёр театра и кино, сценарист, режиссёр, основатель Школы профессионального актёрского тренинга Александр Дзюба, актёр театра и кино, клоун, художник, поэт, композитор, актёр «Снежного шоу» Вячеслава Полунина Андрей Климак, российский режиссёр и актёр, преподаватель сценического движения в Театральном училище имени Б.Щукина Рушан Иксанов. На открытии фестиваля, которое состоится в 29 июня в МТЛ «АРЕНА» (г.Самара), выступит победительница телевизионного шоу «Ты супер!», в недавнем прошлом участница тольяттинской Студии творческого развития «Оперение» Диана Анкудинова.
Фестиваль «Оперение - 2019» обещает стать одним из наиболее заметных событий культурной жизни не только Самарской области, но и всей России. Напомним, 2019 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным - Годом театра. И это ещё больше привлекает внимание к любым событиям, связанными с миром современного театра.
В этом году гостями волжской земли станут студийцы из 9 российских городов: Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тольятти, Сочи, Иваново. Всего более 320 ребят приедут к нам, чтобы погрузиться в мир искусства.
Открытие фестиваля и показы спектаклей для зрителей всех возрастов будут проходить на театральных площадках Самары (МТЛ «АРЕНА», КРЦ «ЗВЕЗДА») и Тольятти (ДК «Тольяттиазот»).
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 июня 2019 14:29
По вопросу «О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Социум
3
17 июня 2019 14:26
Прямо с борта МКС на почту Исторического парка в Самаре сегодня доставлен очередной снимок для проекта "Взгляд из космоса" от Героя РФ, космонавта Олега... Социум
25
17 июня 2019 13:55
Отборочные туры проходили во всех районах города. Социум
56
Здравоохранение
17 июня 2019 13:16
В эксперименте участвовали 50 женщин с избыточным весом. Здравоохранение
80
16 июня 2019 10:12
Губернатор отметил, что сегодня перед системой здравоохранения Самарской области стоят серьезные, масштабные задачи. Здравоохранение
359
14 июня 2019 14:27
13 июня в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Здравоохранение
1984
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13872
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13940
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14143
Туризм
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
55
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
107
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
258
Образование
17 июня 2019 14:08
Молодые ученые из 23 стран будут работать над проектами космических миссий для наноспутников. Образование
38
14 июня 2019 13:45
Также планируется сократить время нахождения в очереди в раздевалки. Образование
388
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
294
Культура
17 июня 2019 12:42
Он состоится 27 июня. Культура
84
17 июня 2019 11:58
Этот список будет дополняться. Культура
157
17 июня 2019 09:27
Всего более 320 ребят приедут к нам, чтобы погрузиться в мир искусства. Культура
131
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14666
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14245
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
898
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1388
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
368
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
346
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
318
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
411
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
405
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
359
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
297
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
578
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
599
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
348
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
649
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
569
Мероприятия