Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 8 сентября, 22:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/09:
USD 66
-0.05
EUR 72.89
0.01
Новости /  Общество /  Культура  

Празднование Дня города в Самаре: ФОТО

8 сентября 2019 17:31
292
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.

В Самаре сегодня, 8 сентября полным ходом идет празднование Дня города. Основные мероприятия развернулись в Струковском саду и на набережной Волги.
Горожане получили возможность сдать нормы ГТО, поучаствовать в конкурсах и викторинах, посостязаться в соревнованиях и играх, посмотреть выступления лучших коллективов города и КВН. Гостей ждали призы и угощения. Разнообразные площадки для детей и взрослых никому не давали скучать!
Также для желающих была предоставлена возможность провериться на ВИЧ.

А вечером горожан ждет кульминация праздника – грандиозный концерт на площади Куйбышева.Концерт начнется в 19.00 с выхода на сцену самарской и российской легенды поп-музыки – группы «Синяя птица».
Хедлайнером сегодняшнего концерта станет певец Дима Билан.
Завершит вечер праздничный фейерверк.

Фото: Дильдина Светлана



Фото по теме
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 сентября 2019  20:37
До сегодняшнего дня первое место в российском сегменте "Инстаграма" занимала именно она.
Хабиб Нурмагомедов побил Ольгу Бузову по популярности
До сегодняшнего дня первое место в российском сегменте "Инстаграма" занимала именно она.  Социум
85
8 сентября 2019  19:29
Возложение цветов к​ памятнику первостроителю Самары – это не просто традиция, это дань уважения всем землякам, которые проявили себя на благо земли самарской.
В День города самарцы возложили цветы к памятнику Григорию Засекину
Возложение цветов к​ памятнику первостроителю Самары – это не просто традиция, это дань уважения всем землякам, которые проявили себя на благо земли... Социум
106
8 сентября 2019  15:42
Хедлайнером сегодняшнего концерта станет певец Дима Билан.
Вечером самарцев ждет концерт и праздничный фейерверк в честь Дня города
Хедлайнером сегодняшнего концерта станет певец Дима Билан.  Социум
186
Весь список

Здравоохранение
6 сентября 2019  15:31
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».
В День города СПИД-центр приглашает всех желающих пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в Струковском саду
Узнать правду за 15 минут! В ближайшее воскресенье в Струковском саду состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ – значит жить!».   Здравоохранение
380
6 сентября 2019  10:48
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
В Самаре в третий раз пройдет Межконфессиональный марафон по сдаче донорской крови
Возраст потенциального донора 18+. Здравоохранение
218
5 сентября 2019  20:10
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и качество ремонта.
Михаил Ратманов совместно с Александром Хинштейном посетили поликлинику в Курумоче
Принято решение о выделении дополнительных средств для окончания ремонтных работ, главному врачу больницы поручено лично контролировать соблюдение сроков и... Здравоохранение
336
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14360
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14301
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14384
Весь список
Туризм
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
259
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
325
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
275
Весь список
Образование
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
878
5 сентября 2019  20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах региона, в том числе и в Саврухе.
В Саврухе завершают комплектование кабинетов центра «Точка роста»
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
331
5 сентября 2019  16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством.
Политех и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством.  Образование
308
Весь список

Культура
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
284
8 сентября 2019  10:12
В Самаре сегодня отмечают День города
В Самаре сегодня отмечают День города
Основные мероприятия развернутся в Струковском саду и на набережной. Культура
252
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
664
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15058
Весь список
Мода
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
66
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
67
21 августа 2019  21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.
Чем клатч отличается от дамской сумочки?
  Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только.  Мода
106
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
281
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
524
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
374
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
342
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
581
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1558
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
290
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
667
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
880
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
486
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2240
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
443
Весь список

Мероприятия
Вечером самарцев ждет концерт и праздничный фейерверк в честь Дня города
В Самаре продолжатся праздничные мероприятия, посвященные Дню города
В Самаре состоится открытие двух благоустроенных городских территорий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные