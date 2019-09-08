Празднование Дня города в Самаре: ФОТО

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В Самаре сегодня, 8 сентября полным ходом идет празднование Дня города. Основные мероприятия развернулись в Струковском саду и на набережной Волги.Горожане получили возможность сдать нормы ГТО, поучаствовать в конкурсах и викторинах, посостязаться в соревнованиях и играх, посмотреть выступления лучших коллективов города и КВН. Гостей ждали призы и угощения. Разнообразные площадки для детей и взрослых никому не давали скучать!Также для желающих была предоставлена возможность провериться на ВИЧ.А вечером горожан ждет кульминация праздника – грандиозный концерт на площади Куйбышева.Концерт начнется в 19.00 с выхода на сцену самарской и российской легенды поп-музыки – группы «Синяя птица».Хедлайнером сегодняшнего концерта станет певец Дима Билан.Завершит вечер праздничный фейерверк.Фото: Дильдина Светлана