Альянс Франсез Самара приглашает жителей города на Французскую осень

122

С 16 сентября по 24 ноября 2019г. Альянс Франсез Самара приглашает жителей города на события V Международного фестиваля «Французская осень».В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей, ему исполняется 5 лет. В эту особенную дату самарских жителей ожидает особенная программа: в Самару приедут 15 гостей из Франции, которые представят французскую культуру через театр, кино, живопись и фотографию. Особое место будет выделено театру, ведь именно ему посвящен в России 2019 год.Фестиваль откроет спектакль известного лионского театра «Théâtre Nouvelle Génération» под названием «Хикикомори – бегство», который расскажет историю подростка, принявшего решение отгородиться от общества и стать «хикикомори». Инновационный по своей сценографии спектакль предлагает зрителям разных возрастов прожить эту ситуацию с одной из трех точек зрения – матери, отца или самого главного героя. Спектакль полностью озвучен на русском языке актерами театра «СамАрт» и будет представлен 16 сентября в рамках фестиваля «Золотая репка».Хикикомори открывает для нас историю Нильса, мальчика, переживающего тяжелые времена в школе и в его отношениях с окружающими. Изолированный в своей комнате, он изобретает вселенную, чтобы полюбить себя и вернуться в центр своего мира. Беспомощные родители пытаются нарушить сложившиеся обстоятельства и открыть двери в его комнату.Некоторых подростков называют «хикикомори»: они находятся перед лицом среды, в которой они не находят себя, делают выбор сбежать, строго ограничивают себя в жизненных потребностях. Joris Mathieu использовал это явление, чтобы воплотить в жизнь театр эксперимента, который является одновременно сенсорным и пластичным, формальным и повествовательным, построенным на оригинальном звучании. Таким образом, в одном представлении есть три разных истории. Каждый зритель проникнется своеобразным повествованием, позволяющим пережить историю с точки зрения ребенка, отца или сказки, прошептанную матерью у порога своей комнаты. Таким образом, этот захватывающий опыт поднимает вопрос об изоляции как возможном убежище в воображаемых мирах.Современная философская сказка « Хикикомори» - это отличное приключение, в которое стоит попасть, чтобы открыть, почувствовать и поделиться, чтобы вместе удивляться миру.Продолжительность – 55 минутСпектакль для трех возрастов зрителей:- 8-10 лет- 10-15 лет- 15+На спектакле зрителям выдаются наушники, в которых текст пьесы на русском читают артисты театра «СамАрт».