Выставка картин Петра Дика «Несуетные образы» пройдет в Самаре

91

4 июля в 18:00 Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки картин известного отечественного художника XX века Петра Гергардовича Дика (1939–2002).Петр Дик родился в Алтайском крае в семье этнических немцев. С избытком познав трудности военного детства, многократно умноженные из-за репрессий родителей по национальному признаку, он проделал долгий и сложный путь к профессии: в 1977 году через несколько лет после окончания Строгановского училища был принят в Союз художников. К 1990-м годам Петр Дик обосновывается во Владимире, именно в этот период к нему приходит настоящее признание как в России, так и в Европе. В 1992–1993 он персонально выставляется в Москве и Лондоне, в 1994 показывается в Третьяковской галерее, в 1995–1996 отправляется с выставками в Германию и Италию, а в 1997 экспонируется в Русском музее в Санкт-Петербурге. И это лишь небольшая часть открывшейся перед ним обширной выставочной географии, которая включала в себя Омск, Самару, Новосибирск, Нюрнберг, Ворпсведе, Нижний Новогород, Эрланген т.д.Главная причина такого успеха кроется в качестве того диалога, который художник устанавливает со зрителем при помощи своего любимого материала. У Петра Дика таким коммуникативным «посредником» стала сухая пастель, наносимая, чаще всего, на наждачную или велюровую бумагу. Пастельный штрих в руках Дика преображает пространство. Особую роль в этом процессе играет цвет, то сокращаясь до минимума в ранних работах, то обретая исключительную яркость и полноту к концу 1990-х годов. Цветовой строй наглядно отражает психологически обусловленную эволюцию мировосприятия художника: тотальный трагизм «родом из детства» постепенно заменяется полноцветной «радугой чувств».В 1990-е годы формируется довольно простой по сюжетам, но емкий по образно-содержательной полноте тематический репертуар мастера. Одно из важных мест в нем занимают мотивы чтения, где человек с книгой или со свитком становится неким символическим знаком погружения в атмосферу отрешенного от суеты духовного поиска и почти магического переживания прочитанного слова.Выставка продлится до 28 июля 2019 года.6+