Выставка картин Петра Дика «Несуетные образы» пройдет в Самаре
2 июля 2019 11:40
91
4 июля в 18:00 Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки картин известного отечественного художника XX века Петра Гергардовича Дика (1939–2002).
Петр Дик родился в Алтайском крае в семье этнических немцев. С избытком познав трудности военного детства, многократно умноженные из-за репрессий родителей по национальному признаку, он проделал долгий и сложный путь к профессии: в 1977 году через несколько лет после окончания Строгановского училища был принят в Союз художников. К 1990-м годам Петр Дик обосновывается во Владимире, именно в этот период к нему приходит настоящее признание как в России, так и в Европе. В 1992–1993 он персонально выставляется в Москве и Лондоне, в 1994 показывается в Третьяковской галерее, в 1995–1996 отправляется с выставками в Германию и Италию, а в 1997 экспонируется в Русском музее в Санкт-Петербурге. И это лишь небольшая часть открывшейся перед ним обширной выставочной географии, которая включала в себя Омск, Самару, Новосибирск, Нюрнберг, Ворпсведе, Нижний Новогород, Эрланген т.д.
Главная причина такого успеха кроется в качестве того диалога, который художник устанавливает со зрителем при помощи своего любимого материала. У Петра Дика таким коммуникативным «посредником» стала сухая пастель, наносимая, чаще всего, на наждачную или велюровую бумагу. Пастельный штрих в руках Дика преображает пространство. Особую роль в этом процессе играет цвет, то сокращаясь до минимума в ранних работах, то обретая исключительную яркость и полноту к концу 1990-х годов. Цветовой строй наглядно отражает психологически обусловленную эволюцию мировосприятия художника: тотальный трагизм «родом из детства» постепенно заменяется полноцветной «радугой чувств».
В 1990-е годы формируется довольно простой по сюжетам, но емкий по образно-содержательной полноте тематический репертуар мастера. Одно из важных мест в нем занимают мотивы чтения, где человек с книгой или со свитком становится неким символическим знаком погружения в атмосферу отрешенного от суеты духовного поиска и почти магического переживания прочитанного слова.
Выставка продлится до 28 июля 2019 года.
6+
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 июля 2019 14:07
Повышенный штраф должен применяться в случае регулярных нарушений ПДД. Социум
5
2 июля 2019 13:34
В экспозицию включены несколько групп архивных источников. Социум
52
2 июля 2019 13:04
Всего в июне предоставили субсидии 11 военнослужащим в Самарской области. Социум
163
Здравоохранение
2 июля 2019 13:25
Трансляция прошла 27 июня в социальной сети «Одноклассники». Здравоохранение
79
2 июля 2019 09:10
Чтобы выбрать наиболее комфортную обувь, следует соблюдать несколько правил. Здравоохранение
137
1 июля 2019 11:00
От покупки молока стоит отказаться, если упаковка повреждена. Здравоохранение
278
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13964
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14004
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14210
Туризм
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
140
2 июля 2019 09:45
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
142
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
291
Образование
2 июля 2019 12:21
Вузу исполняется 105 лет. Образование
99
1 июля 2019 17:11
Первые междисциплинарные проекты готовы к запуску на рынке. Образование
311
29 июня 2019 12:44
Около 30 самарских команд борются за право выйти в финал. Образование
488
Культура
2 июля 2019 11:40
Отличительный знак художника - сухая пастель, наносимая на наждачную или велюровую бумагу. Культура
90
2 июля 2019 10:21
Авторы 204 снимков работали над проектом на протяжении трех лет. Культура
158
1 июля 2019 14:21
В Струковском парке состоится торжественное мероприятие - областной башкирский праздник «Йыйын – 2019». Культура
333
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14749
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14291
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
981
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1454
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3555
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
965
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
532
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
470
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
589
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
466
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
454
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
780
Мероприятия