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1-2 июля в Тольятти состоялся фестиваль музыки и искусств “Тремоло”. Фестиваль посетили почти две тысячи человек.1 июля на сцене блистали маэстро Фабио Мастранджело, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» и лауреаты Международного конкурса «Великая опера. Голоса будущего» Валерия Бушуева, Екатерина Курбанова, Тигрий Бажакин и Савелий Андреев.2 июля волшебство творили симфонический оркестр уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского под управлением Романа Аранбицкого и солисты московского театра «Новая опера им. Е.В. Колобова» Дмитрий Сибирцев, Георгий Фараджев, Дмитрий Бобров, Илья Кузьмин, Мария Буйносова и Анна Синицына.- Каждый год на «Тремоло» мы стремимся приглашать разные оркестры и разных солистов. Более того, выбираем музыкантов из других городов, не из Тольятти. Делаем так по трем причинам. Во-первых, неожиданности - это всегда приятно. Во-вторых, так мы показываем тольяттинцам то, чего обычно они не видят в городе, привозим новое, расширяем кругозор зрителя. А, в-третьих, это помогает глубже понять музыку. Разные оркестры - это разный стиль игры. Послушав многих, зритель может оценить нюансы того или иного исполнения. Так формируется вкус к музыке, - рассказал художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело, - В этом году у нас получилось шикарное оперное гала. От Доницетти до Пуччини, до Римского-Корсакова, и даже Корнгольд! А как звучали голоса! Меццо-сопрано, сопрано, тенор и баритон - благодаря им, огромный спектр разной музыки мы смогли показать на “Тремоло-2019”.Следующий, тринадцатый, фестиваль музыки и искусств «Тремоло» состоится ровно через год, летом 2020 года.Текст: Людмила ГреминаФото: Дмитрий Рузов.