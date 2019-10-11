В Самарской областной библиотеке откроется мексиканская фотовыставка о любви Фриды Кало и Диего Ривера
11 октября 2019 11:46
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Мексиканское агентство по международному сотрудничеству и Посольство Мексики в Российской Федерации в рамках Дней Мексики в Самарской области представит фотовыставку «Диего и Фрида: улыбка на полпути».
Экспозиция в девяносто шести фотографиях расскажет удивительную историю любви яркой художницы Фриды Кало и эксцентричного монументалиста Диего Ривера. Диего и Фрида были одной из самых противоречивых пар в истории искусства Мексики. Их яркие личности вызывали у современников самые разнообразные чувства, однако нельзя отрицать, что они оба сформировали уникальное явление своего времени.
Они были вместе в течение почти двадцати пяти лет – с заключения брака в 1929 г. до смерти Фриды в 1954 г. Их отношения состояли из бесконечной череды встреч и расставаний, они любили и ненавидели, постоянно соревновались, заводили романы на стороне, страдали, но не могли жить друг без друга. Интересный и малоизвестный факт - в Кало был влюблен Лев Троцкий, друг Диего. В этом контексте фотовыставка попытается предать гласности удивительный мир художников и их знаменитых друзей и знакомых. Особенно выделяются на общем фоне некоторые снимки, которые были сделаны друзьями супружеской пары: Мануэлем Альварес Браво, Николасом Мюреем и Эдвардом Уэстоном в период пребывания Диего и Фриды в США.
Фотографии расскажут о повторном заключении брака и воссоединении супружеской пары, а также об их взаимоотношениях с миром искусства того времени. Можно будет увидеть боль и переживания Фриды в период, когда ухудшилось её здоровье, взглянуть на последнюю совместную фотографию двух художников.
Посетить выставку «Диего и Фрида: улыбка на полпути» можно будет с 15 октября -18 октября.
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