В Самаре состоится Благотворительная Книжная ярмарка.

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4 августа c 15 до 20 часов на Набережной под спуском Маяковского состоится Благотворительная Книжная ярмарка.Всю весну и часть солнечного лета волонтёры Домика Детства , #ЭкоШок и #СвежийВетер готовились к этому событию. Авто-волонтёры забирали книги у всех, кто был готов с ними расстаться и не забыл оставить соответствующую заявку.Часть книг волонтёры передали на макулатуру, успев выбрать из общей массы самые интересные, редкие и неожиданные экземпляры! Именно эти книги составят фонд ярмарки.В этот день вы сможете ОБМЕНЯТЬ свои книги/журналы на понравившиеся или ПРОСТО ЗАБРАТЬ книгу, пожертвовав любую сумму.А ещё во время ярмарки можно будет насладиться выступлением прекрасных девушек из «Silver Strings Girls Band» и узнать всё об экологии и РСО, зайдя в #ЭКОДВОР-САМАРАЖдут и приглашают желающих:- почувствовать себя букинистом- провести пальцами по книгам «с историей»- подобрать список литературы- найти новых друзей по интересам- разобраться в видах пластика- узнать что случится с баночкой колы через 100 лет- отлично провести время- помочь нуждающимся- найти «ту самую - свою» книгу.