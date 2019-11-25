В Самаре пройдет открытие фотовыставки Юрия Тайдакова – альпиниста, путешественника, фотохудожника
25 ноября 2019 11:27
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В то время, как большинство людей привыкло смотреть на природные красоты по телевизору, некоторые отчаянные индивиды всё еще прилагают поистине героические усилия для того, чтобы встать лицом к лицу с природой в ее первозданном виде. Как наш земляк, альпинист, путешественник, фотохудожник Юрий Тайдаков, уникальный проект которого будет представлен в Историческом парке «Россия-Моя история».
География путешествий Юрия Тайдакова обширна: он покорил не только множество горных вершин, но и побывал в экзотических уголках планеты. На выставке зрители увидят эксклюзивные фотографии представителей дикой фауны: это тихоокеанские прыгающие киты-горбачи, белые медведи Шпицбергена, антилопы Танзании, дельфины и пингвины бухты Фолс-Бей в Индийском океане и другие обитатели земного шара.
Выставка, которая насчитывает порядка 200 широкоформатных цветных работ, дает прекрасную возможность увидеть величие и красоту окружающего мира, способствует экологическому просвещению, формирует у подрастающего поколения правильные взгляды на взаимоотношение человека и живой природы.
Выставка продлится до 9 января 2020 года в ТЦ "Гудок в Историческом парке.
Вход свободный!
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