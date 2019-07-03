В областной библиотеке собирают спектакли семейных театров Самарской губернии

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Самарская областная универсальная научная библиотека и Самарский театр «Город» объявили областной конкурс семейных кукольных театров по сюжетам любимых книг «Городок в табакерке» и начали прием заявок от участников. Проект, приуроченный ко Всероссийскому году театра, создан для приобщения к чтению, для обсуждения и дальнейшей работы с текстами книг через нестандартный формат мероприятия.Для участия в областном конкурсе необходимо:собрать команду и выбрать капитана;изготовить куклы, реквизит и декорации, придумать спектакль, обязательно используя текст литературного произведения;успеть до 30 октября 2019 г. представить небольшую театральную постановку в библиотеке своего муниципального образования или отправить видеозапись с заявкой участника.Подробные условия участия читайте в Положении конкурса на сайте библиотеки: http://libsmr.ru/node/56001.10 ноября 2019 года в соцсетях на официальных страницах Областной библиотеки будет объявлен шорт-лист, куда войдут команды-победители отборочного тура, вышедшие в финал конкурса.14 декабря 2019 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке, в торжественной обстановке состоится финал областного конкурса, на котором будут показаны лучшие постановки семейных кукольных театров. Победители получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.Спонсоры и партнеры областного конкурса семейных кукольных театров «Городок в табакерке»: радио «Время Звучать!», группа компаний Danone в России, музей игры «ИнтерАктив», магазин художественных материалов «Артландия».Актуальные новости конкурса представлены в группе: https://vk.com/gorodok_v.