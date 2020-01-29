В Тольятти 19-летний преступник ограбил кассира магазина
29 января 2020 09:50
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При патрулировании улиц Центрального района полицейским в Тольятти поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Горького, неизвестный мужчина открыто, с применением физического насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил из кассы денежные средства в сумме 10 000 рублей. В кратчайший срок ближайший экипаж прибыл на место происшествия. Полицейские опросили 51-летнюю женщину-кассира и очевидцев произошедшего. Потерпевшая рассказала, что раньше уже видела злоумышленника - он покупал у них продукты, описала его внешность и одежду.
Стражи правопорядка передали информацию в дежурную часть отдела полиции и приступили к розыску злоумышленника методом объезда близлежащих дворов. На соседней улице полицейские обратили внимание на молодого человека, внешне схожего с разыскиваемым. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но был оперативно задержан сотрудниками ППСП и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса 19-летний местный житель, ранее судимый за кражу, признал вину в содеянном. Похищенные деньги изъяты у подозреваемого и возвращены потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает облМВД.
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