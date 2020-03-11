В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
11 марта 2020 22:51
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По данным следствия, вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель города Котовск. По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино подозреваемый сбил девочку. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, "вывез к водоему и сбросил в воду". Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца. Поиски девочки продолжались.
"Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении тела школьницы.
По данным следствия, в течение двух дней водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, которое указал подозреваемый. Поисковые мероприятия велись и в других местах. "Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска", - информирует следствие. Причины смерти девочки будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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