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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Хакасии задержали банду разбойников, ограбивших женщину на полтора миллиона

8 ноября 2019 20:19
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В мае этого года злоумышленники под видом медработников проникли квартиру, связали хозяйку и похитили деньги и ценные вещи.
В Хакасии сотрудниками полиции были задержаны четверо жителей Абакана, которые создали банду и промышляли разбойными нападениями в городе и регионе, передает life.ru. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, неоднократно судимый житель Абакана создал банду, куда вошло ещё три человека. Первое же "дело" бандиты провалили — в декабре 2018 года они, угрожая оружием, пытались заставить человека сесть в машину, но тот смог оказать сопротивление и был ранен.

Несколькими днями позже они ворвались в круглосуточный ювелирный комиссионный магазин, скупавший золотые изделия. Подозреваемые прострелили витрину и забрали всё, что смогли, после чего скрылись.

В мае текущего года они под видом медработников проникли в квартиру, затем связали хозяйку и похитили ценные вещи и деньги, сумма общего ущерба, предварительно, составила 1,5 миллиона рублей.

Полицейским удалось вычислить преступников, в гараже одного из них было обнаружено два ружья, а также подземный тайник, в котором находился ещё и револьвер. Против них были возбуждены уголовные дела по статьям за бандитизм и разбой. 
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