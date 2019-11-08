В Хакасии задержали банду разбойников, ограбивших женщину на полтора миллиона
8 ноября 2019 20:19
66
По данным следствия, неоднократно судимый житель Абакана создал банду, куда вошло ещё три человека. Первое же "дело" бандиты провалили — в декабре 2018 года они, угрожая оружием, пытались заставить человека сесть в машину, но тот смог оказать сопротивление и был ранен.
Несколькими днями позже они ворвались в круглосуточный ювелирный комиссионный магазин, скупавший золотые изделия. Подозреваемые прострелили витрину и забрали всё, что смогли, после чего скрылись.
В мае текущего года они под видом медработников проникли в квартиру, затем связали хозяйку и похитили ценные вещи и деньги, сумма общего ущерба, предварительно, составила 1,5 миллиона рублей.
Полицейским удалось вычислить преступников, в гараже одного из них было обнаружено два ружья, а также подземный тайник, в котором находился ещё и револьвер. Против них были возбуждены уголовные дела по статьям за бандитизм и разбой.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 ноября 2019 15:54
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота. Закон
142
8 ноября 2019 15:28
Подозреваемый неоднократно получал взятки, на общую сумму не менее 300 тысяч рублей, от предпринимателя за незаконное бездействие в пользу взяткодателя. Закон
145
8 ноября 2019 14:59
Санаторий «Поволжье» — многопрофильный бальнеоклиматический санаторий, расположенный в лесопарковой зоне на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской... Закон
149
7 ноября 2019 21:51
Уголовное дело направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу. Закон
499
7 ноября 2019 18:47
Ему было передано 300 тысяч рублей. Закон
308
6 ноября 2019 22:22
Сегодня в Москве рассмотрят представление прокурора на приговор преступной группе, забившей до смерти двух вахтовиков. Закон
323
6 ноября 2019 18:22
Он летом на одной из улиц Чапаевска, угрожая убийством, изнасиловал незнакомую ему 14-летнюю девочку. Закон
283
Происшествия
8 ноября 2019 17:45
Самолёт, летел из Домодедово в Фергану. Происшествия
123
8 ноября 2019 14:34
Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествия
147
8 ноября 2019 13:56
.Медики приехали вовремя, но спасти мужчину не удалось. Происшествия
176
Криминал
8 ноября 2019 20:19
В мае этого года злоумышленники под видом медработников проникли квартиру, связали хозяйку и похитили деньги и ценные вещи. Криминал
65
8 ноября 2019 11:31
Виновнику грозит лишение свободы на срок до семи лет. Криминал
168
7 ноября 2019 12:35
Он утверждал, что просто любит огонь. Криминал
240
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
430
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
585
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
409
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
282
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
357
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
508
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
371
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1408
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2011
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1371
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1671
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1848
Мероприятия