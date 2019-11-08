В Хакасии задержали банду разбойников, ограбивших женщину на полтора миллиона

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По данным следствия, неоднократно судимый житель Абакана создал банду, куда вошло ещё три человека. Первое же "дело" бандиты провалили — в декабре 2018 года они, угрожая оружием, пытались заставить человека сесть в машину, но тот смог оказать сопротивление и был ранен.Несколькими днями позже они ворвались в круглосуточный ювелирный комиссионный магазин, скупавший золотые изделия. Подозреваемые прострелили витрину и забрали всё, что смогли, после чего скрылись.В мае текущего года они под видом медработников проникли в квартиру, затем связали хозяйку и похитили ценные вещи и деньги, сумма общего ущерба, предварительно, составила 1,5 миллиона рублей.Полицейским удалось вычислить преступников, в гараже одного из них было обнаружено два ружья, а также подземный тайник, в котором находился ещё и револьвер. Против них были возбуждены уголовные дела по статьям за бандитизм и разбой.