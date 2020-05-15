Тольяттинец угнал мопед

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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в дневное время неизвестный мужчина похитил у местного жителя мопед. Со слов владельца имущества, транспортное средство было припарковано около дома на улице Гидростроевская.На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, собрали необходимые улики. В ходе опроса заявитель сообщил, что в баке транспортного средства оставалось топливо. Видеонаблюдение на территории дома отсутствует.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий мопед был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на улице Родина.По подозрению в совершении преступления стражами порядка был задержан 39-летний, ранее не судимый местный житель. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что проходя по улице, заметил понравившийся ему мопед, оставленный без присмотра и решил его угнать.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Транспортное средство возвращено владельцу.