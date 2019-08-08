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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

8 августа 2019 19:00
121
Мужчина, который отбывал пожизненное наказание в колонии
Свидетель по делу об убийстве шансонье Михаила Круга, один из членов организованной преступной группировки "Волки" Александр Агеев, задушил своих сокамерников, передает life.ru. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец", ссылаясь на источники, близкие к следствию.

— Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, — цитирует собеседника издание.

Эти события повлияли на ход следствия и затормозили мероприятия по расследованию убийства Круга, которые могли бы закончиться на месяц раньше. Кроме того, по данным газеты, СКР может объявить о том, что дело раскрыто, уже в четверг, 8 августа.

Напомним, Михаила Круга (настоящая фамилия исполнителя — Воробьёв) обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года, после того, как музыкант вернулся с концерта, посвящённого Дню города. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь. Найти и задержать преступников оперативно не удалось.

Лишь недавно, спустя 17 лет, следственные действия были возобновлены. В доме артиста прошёл следственный эксперимент. Вдову Михаила Круга вызвали на опознание его убийцы спустя 17 лет. Ирина Круг уже давным-давно опознавала Александра Агеева как исполнителя преступления. Агеев давно находится в местах лишения свободы за другие преступления, однако решил признаться в содеянном. 
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