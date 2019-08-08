Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников

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— Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, — цитирует собеседника издание.Эти события повлияли на ход следствия и затормозили мероприятия по расследованию убийства Круга, которые могли бы закончиться на месяц раньше. Кроме того, по данным газеты, СКР может объявить о том, что дело раскрыто, уже в четверг, 8 августа.Напомним, Михаила Круга (настоящая фамилия исполнителя — Воробьёв) обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года, после того, как музыкант вернулся с концерта, посвящённого Дню города. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь. Найти и задержать преступников оперативно не удалось.Лишь недавно, спустя 17 лет, следственные действия были возобновлены. В доме артиста прошёл следственный эксперимент. Вдову Михаила Круга вызвали на опознание его убийцы спустя 17 лет. Ирина Круг уже давным-давно опознавала Александра Агеева как исполнителя преступления. Агеев давно находится в местах лишения свободы за другие преступления, однако решил признаться в содеянном.