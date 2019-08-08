Подозреваемый в убийстве Михаила Круга убил своих сокамерников
8 августа 2019 19:00
121
— Он как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их, — цитирует собеседника издание.
Эти события повлияли на ход следствия и затормозили мероприятия по расследованию убийства Круга, которые могли бы закончиться на месяц раньше. Кроме того, по данным газеты, СКР может объявить о том, что дело раскрыто, уже в четверг, 8 августа.
Напомним, Михаила Круга (настоящая фамилия исполнителя — Воробьёв) обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года, после того, как музыкант вернулся с концерта, посвящённого Дню города. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь. Найти и задержать преступников оперативно не удалось.
Лишь недавно, спустя 17 лет, следственные действия были возобновлены. В доме артиста прошёл следственный эксперимент. Вдову Михаила Круга вызвали на опознание его убийцы спустя 17 лет. Ирина Круг уже давным-давно опознавала Александра Агеева как исполнителя преступления. Агеев давно находится в местах лишения свободы за другие преступления, однако решил признаться в содеянном.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 августа 2019 19:52
Apple не пропустила программу Kaspersky Safe Kids (KSK) в App Store, потому что запустила свой аналог Экранное время. Закон
94
8 августа 2019 18:51
Бывшего главу государства вывезли с территории резиденции сотрудники правоохранительных органов. Закон
105
5 августа 2019 18:23
Во время несанкционированной акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Закон
372
5 августа 2019 16:40
За прошедшую неделю площадь лесных пожаров сократилась с 3 млн га до 2,4 млн га. Закон
355
4 августа 2019 21:10
Следователи установили имя блогера, опубликовавшего в Twitter пост под ником Макс Стеклов. Им оказался житель Подмосковья, его задержали и предъявили обвинение. Закон
352
3 августа 2019 21:43МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
Перед началом несогласованной акции была задержана незарегистрированная кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь Закон
425
2 августа 2019 19:51Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно
Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена. Закон
423
Происшествия
8 августа 2019 21:09
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два... Происшествия
57
8 августа 2019 19:21
На дороге есть огромные ямы и размывы. Происшествия
187
8 августа 2019 17:49
Девочку высадили из автобуса, потому что оплата банковской картой не прошла, а наличных денег у нее с собой не было. Происшествия
140
Криминал
8 августа 2019 19:00
Мужчина, который отбывал пожизненное наказание в колонии "Полярная сова", проходит фигурантом по другому делу. Эти события затормозили следствие по делу... Криминал
120
8 августа 2019 12:58
Возбуждено уголовное дело. Криминал
161
8 августа 2019 10:58
Устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
181
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
397
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
762
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
475
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
597
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
521
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
431
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
218
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
504
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
842
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
836
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
764
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
952
Мероприятия