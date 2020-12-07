Чапаевский убийца прятался от оперативников в тумбочке

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Сотрудникам уголовного розыска выражают слова благодарности за задержание опасного преступника.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области Александра Винникова пришло благодарственное письмо. В своем обращении женщина выражает слова признательности сотрудникам уголовного розыска, которые задержали мужчину, причастного к смерти ее родственницы.

«Благодарю за качественную и оперативную работу сотрудников ОМВД России по г. Чапаевску: заместителя начальника полиции по оперативной работе - начальника отдела уголовного розыска подполковника полиции Александра Терсикова, старшего оперуполномоченного старшего лейтенанта полиции Дмитрия Афанасьева, майоров полиции Михаила Архарова и Олега Лисина. Благодаря им преступление раскрыто, злоумышленник был задержан и привлечен к ответственности – к 11 годам лишения свободы»,- говорится в письме.

Преступление, о котором идет речь в письме, произошло летом прошлого года в Чапаевске. У грунтовой дороги, в районе дома по улице Победы местные жители обнаружили труп женщины. Как позднее выяснилось, смерть женщины 1978 г.р. наступила в результате травмы головы. СУСК России по Самарской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Раскрытием тяжкого преступления занимались сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Чапаевску.

«С целью установления личности того, кто мог нанести смертельную травму женщине, опросили ее родных, близких, соседей, знакомых, а также местных жителей, которые видели женщину в последние часы перед смертью. Всего сотрудниками уголовного розыска опрошено более 50 человек. Две недели кропотливой работы дали свои результаты. Появилась версия, что к преступлению может быть причастен сожитель потерпевшей. Однако, задержать мужчину сразу не получилось. Он скрывался, как выяснилось позднее, на квартире у новой сожительницы. В ходе обыска данной жилплощади, злоумышленника обнаружили на кухне, он там прятался от оперативников в тумбочке. Местного жителя 1979 г.р. задержали. Выяснилось, что в прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, совершенное 10 лет назад в отношении женщины, с которой он также сожительствовал. В обоих случаях, мужчина избивал женщин», - рассказывает начальник отдела уголовного розыска подполковник полиции Александр Терсиков.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.