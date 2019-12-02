Житель Новокуйбышевска угрожал убийством женщине и ребенку

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В сентябре текущего года 29-летний местный житель, находясь в квартире одного из домов по улице Калинина, угрожал убийством своей 35-летней сожительнице и ее девятилетнему сыну.По данным сотрудников полиции, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес сожительнице несколько ударов, высказывая слова угрозы убийством в адрес женщины и ее ребенка.Женщина смогла выбежать на лестничную площадку, где на ее крики о помощи вышли соседи и вызвали сотрудников полиции. Подозреваемого задержали прибывшие на место происшествия стражи правопоряка.По данным правоохранителей, задержанный нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.