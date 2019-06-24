В Тольятти женщина перевела на счета подконтрольной организации более 250 000 рублей
24 июня 2019 09:52
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Как следует из материалов, собранных сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти местная жительница, являясь соучредителем коммерческой организации, путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, в одном из магазинов установила терминал безналичной оплаты. В результате злоумышленница перевела на счета подконтрольной организации денежные средства на сумму более 250 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до семи лет, сообщает облМВД.
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