В Тольятти разбойники нападали на аптеки

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Сотрудникам полиции отдела полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти поступило несколько сообщений о разбойных нападениях на аптеки, расположенных в разных районах города.Полицейские установили, что подозреваемые после совершения очередного разбойного нападения посетили одно из городских кладбищ. Сотрудники полиции установили и опросили продавца цветочного лотка, расположенного в непосредственной близости от кладбища. По его словам, разыскиваемые сотрудниками полиции мужчины были первыми покупателями двух искусственных роз, которые только накануне поступили в продажу. Получив информацию, сотрудники уголовного розыска обошли кладбище и нашли могилу, на которой были оставлены цветы, установили родственные связи усопшей. В результате работы сотрудники полиции предположили, что к разбойным нападениям могут быть причастны двое местных жителей, ранее судимых за убийство и разбой.9 мая текущего года сотрудникам полиции поступила информация, что подозреваемые совершили очередное нападение на аптеку, расположенную в Автозаводском районе Тольятти. Незамедлительно выехав на место происшествия, сотрудники полиции задержали подозреваемых и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимые жители Автозаводского района 1968 и 1979 годов рождения выразили готовность сотрудничать со следствием.Возбуждены четыре уголовных дела о разбое. В настоящее время они соединены в одно производство. В рамках расследования у подозреваемых изъяты два одноствольных обреза охотничьих ружей, два пистолета Макарова и глушители к ним, а также патроны к изъятому оружию. Проведена экспертиза изъятого.Следственные подразделения собирают доказательства причастности задержанных к совершению четырех разбоев. В общей сложности подозреваемые похитили порядка 150 000 рублей, соощает облМВД.