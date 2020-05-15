В Тольятти ищут напавшего на девочку в лифте

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3 сентября 2019 года неустановленный мужчина, находясь в лифте подъезда № 6 дома № 8 по бульвару Космонавтов Автозаводского района города Тольятти, свершил развратные действия в отношении несовершеннолетней.По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ.В ходе предварительного следствия с видеокамеры наблюдения изъята видеозапись, на которой видно предполагаемого подозреваемого.Всем, кому известны какие - то подробности происшествия, просьба обратиться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13.