В Самарской области братья пытались похитить человека

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Прокуратурой Безенчукского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя с. Потуловка Безенчукского района области, 1987 года рождения, который длительное время находился в розыске, в похищении человека.По версии следствия, 24.02.2018 потерпевший находился в с. Калиновка Безенчукского района в гостях у знакомого, где также присутствовал мужчина - житель с. Потуловка Безенчукского района. В ходе возникшей между данным мужчиной и потерпевшим ссоры произошла драка с нанесением взаимных побоев.По возвращении домой мужчина сообщил о случившемся своим сыновьям, которые решили отомстить за отца и наказать обидчика.Реализуя свой преступный план, братья выехали к месту нахождения потерпевшего, избили его, затем погрузили потерпевшего, находящегося в бессознательном состоянии, в багажник своего автомобиля и вывезли в направлении с. Ольгино Безенчукского района.В дальнейшем потерпевший пришел в сознание, воспользовавшись отсутствием похитителей, самостоятельно выбрался из багажника путем открытия замка изнутри автомобиля, тем самым скрылся от преступников, обратившись за помощью к местным жителям.Ранее в 2019 году прокуратурой района в отношении одного из братьев уголовное дело уже было рассмотрено судом. Итогом судебного разбирательства стал обвинительный приговор, пишет облпрокуратура.