В Самаре задержали серийного грабителя

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В Самаре с середины июня текущего года к сотрудникам полиции стали поступать сообщения о том, что неизвестный преступник на улицах срывает с женщин золотые украшения. Преступления были совершены в Кировском, Советском, Ленинском и Железнодорожном районах. Всего было совершено шесть преступлений. Преступления совершались как в темное, так и в светлое время суток. Жертвами становились женщины от 20 до 60 лет. Ущерб от действий злоумышленника составлял от 12 000 до 37 000р.Сотрудники полиции проанализировали обстоятельства совершения преступлений, приметы нападавших и пришли к выводу, что грабежи совершены одним и тем же человеком.В ходе работы была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.В настоящее время по фактам нападений возбуждены шесть уголовных дел, сообщает облМВД.