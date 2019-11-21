В Самаре мошенник инсценировал ДТП

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По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими соучастниками, организовавшими фиктивные дорожно-транспортные происшествия на территории города Самары, с целью хищения страховых выплат, инсценировал в Ленинском районе города Самары дорожно транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей, после чего представил подложные документы о ДТП в страховую компании ПАО «СК «Росгосстрах» и получил страховую премию в размере 150 тысяч рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.Предварительное расследование в отношении остальных соучастников организованной преступной группы продолжается, сообщает СУ С К РФ по Самарской области.