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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре мошенник инсценировал ДТП

21 ноября 2019 11:27
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В Самаре мошенник инсценировал ДТП Теперь его ждет суд.
Теперь его ждет суд.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими соучастниками, организовавшими фиктивные дорожно-транспортные происшествия на территории города Самары, с целью хищения страховых выплат, инсценировал в Ленинском районе города Самары дорожно транспортное происшествие - столкновение двух автомобилей, после чего представил подложные документы о ДТП в страховую компании ПАО «СК «Росгосстрах» и получил страховую премию в размере 150 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу.
Предварительное расследование в отношении остальных соучастников организованной преступной группы продолжается, сообщает СУ С К РФ по Самарской области.



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