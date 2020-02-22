В Богатовском районе мужчина украл сварочный аппарат у отца

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Сотрудник полиции получил информацию о краже, совершенным гражданином у своего отца.Заявитель пояснил, что обнаружил пропажу сварочного аппарата стоимостью 4500 рублей.Подозреваемый, безработный, неоднократно судимый 33-летний сын потерпевшего был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленник рассказал, что совершить кражу для него не составило особого труда, поскольку он проживает вместе с отцом и знает, где находятся все инструменты и электроприборы. Также подозреваемый пояснил, что сварочный аппарат он успел продать, а деньги потратил для своих личных нужд.В рамках проведенных правоохранителями оперативных мероприятий сотрудниками полиции был найден гражданин, купивший сварочный аппарат у подозреваемого. Похищенное имущество было изъято и в скором времени вернулось к своему законному владельцу. Потерпевший лично поблагодарил участкового уполномоченного за проявленную бдительность.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.