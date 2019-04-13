Двоих жителей поселка Петра Дубрава уличили в совместных кражах
13 апреля 2019 10:10
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С декабря 2018 года по январь текущего ранее судимый житель поселка Петра Дубрава 1987 года рождения причастен к совершению 9 эпизодов хищения имущества. Находясь на территории садоводческого некоммерческого товарищества в Красноярском районе, он похищал из домов одежду, предметы быта, электроприборы. В жилища злоумышленник проникал предварительно, разбив окно. Позже, обвиняемый встретив ранее не судимого односельчанина 1975 года рождения, предложил совместно совершать кражи из дачных домов. Вместе мужчины совершили 3 хищения имущества. Во время совершения последней кражи злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции ОМВД России по Красноярскому району.
Из материалов уголовного дела следует, что до места совершения преступных деяний злоумышленники добирались на лыжах. Краденое обвиняемые складировали в одном из дачных домов. Общая сумма ущерба составила более 160 000 рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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