Жители Оренбургской области пытались взорвать автомобиль самарца
16 июля 2019 10:28
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В ходе проведения сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в сентябре 2018 года на территории г.Самары задержаны уроженцы Оренбургской области, причастные к незаконному изготовлению и закладке 11.09.2018 года в Самаре самодельного зажигательного устройства под автомобиль жителя региона по заказу третьих лиц.
Решением Красноглинского районного суда Самары один из них отправился в колонию общего режима, второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com
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