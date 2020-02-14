В Тольятти задержаны участники организованной группы, производившие наркотики

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В 2018 году к сотрудникам подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре поступила оперативная информация о том, что местные жители могут быть причастны к незаконному изготовлению наркотиков. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности четырёх подозреваемых и их предполагаемое местонахождение в городе Тольятти.14 ноября 2018 года сотрудники Управления МВД России по г. Самаре совместно с оперативниками отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика, находившуюся в гаражном кооперативе.В момент спецоперации все четверо подозреваемых были задержаны. В присутствии понятых полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, защитные костюмы, ёмкости, вещества и прекурсоры, используемые для изготовления запрещённого средства. Проведённым исследованием сотрудниками Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятым веществом является мефедрон массой более 12 килограмм.Готовую продукцию злоумышленники расфасовывали в полиэтиленовые пакеты в целях дальнейшего распространения бесконтактным способом через тайники-закладки на территории Самарской области.Уголовные дела направлены в суд, сообщает облмВД.