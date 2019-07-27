В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, похитившего сотовый телефон
27 июля 2019 10:44
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В Центральном районе Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку на розыск преступника. В подъезде одного из домов на улице Ново-Промышленной злоумышленник открыто похитил у потерпевшего сотовый телефон.
Спустя непродолжительное время стражи правопорядка заметили молодого человека, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего местного жителя и передали для дальнейшего разбирательства полицейским. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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