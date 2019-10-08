В Тольятти полицейские по горячим следам задержали разбойника
8 октября 2019 10:40
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В пооицию Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района о том, что вечером, когда она возвращалась домой, неизвестный мужчина зашел вместе с ней в лифт и угрожая ножом потребовал отдать деньги. Женщина рассказала, что несмотря на то, что сильно испугалась нападавшего она сумела дать отпор злоумышленнику. Сотрудниками полиции составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка была направлена всем наружным службам полиции. В тот же день, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ППСП задержали человека, схожего с приметами разыскиваемого.
Молодой человек был доставлен в ближайший отдел полиции. Им оказался житель Самары 1982 года рождения, который ранее не раз привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражу, грабеж и мошенничество. У него был изъят нож. Подозреваемый сознался в совершении данного преступления. Объяснил это тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог контролировать себя.
О разбое было возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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