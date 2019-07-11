В Тольятти по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
11 июля 2019 11:12
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В полицию Тольятти поступило сообщение о том, что в одном из подъездов дома, расположенного по улице Революционной, находится мужчина с множественными ранениями головы. Приехавшие по вызову медики обнаружили, что мужчина скончался.
Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, установили личность погибшего. Им оказался 37-летний местный житель. Установлено, что в подъезде дома, где проживал приятель потерпевшего, между ним и незнакомым молодым человеком произошла ссора, которая переросла в драку, закончившуюся летальным исходом.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ППС около лифта этого же дома был замечен молодой человек. Полицейские обратили внимание на то, что одежда у него была в крови. Молодой человек был задержан стражами правопорядка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный – местный житель 2000 года рождения, ранее не судимый, признался в совершении преступления.
Полицейские выяснили, что в день совершения преступления потерпевший приехал в гости к своему другу. В подъезде мужчина сделал замечание парню, который шумно вел себя. В ответ на замечание молодой человек, начал избивать мужчину, а после того как потерпевший упал без сил, скрылся. Злоумышленник нанёс своему оппоненту несколько ударов в область головы, которые повлекли смерть.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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